Ziekenhuis in Iran in brand gestoken omdat buurt denkt dat er coronapatiënten zitten

Bewoners van de Iraanse stad Bandar Abbas hebben een ziekenhuis in brand gestoken omdat mensen dachten dat daar patiënten met het coronavirus waren opgenomen. Geruchten deden de ronde dat de zieken uit een andere stad naar de kliniek waren overgebracht om in quarantaine geplaatst te worden. Volgens een woordvoerster van het ziekenhuis zijn dat leugens, meldt nieuwszender al-Arabiya.

Het aantal doden in Iran door het coronavirus zou volgens de BBC gestegen zijn tot 210. De Perzische dienst van de Britse openbare omroep baseert zich daarvoor op ziekenhuisbronnen. Volgens BBC Persian vielen de meeste slachtoffers in de hoofdstad Teheran en in de stad Qom. Dat cijfer ligt maar liefst zes keer hoger dan de officiële balans. De autoriteiten spreken immers van 34 doden en 388 besmettingsgevallen in het land.

De woordvoerder van het Iraanse ministerie van Volksgezondheid stelt dat het ministerie transparant is en beschuldigt de BBC ervan leugens te verspreiden, meldt de Britse omroep nog.