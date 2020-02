Opvallend tv-moment: man die net uit quarantaine komt, blijft hoesten tijdens interview over corona

De Amerikaanse Frank Wucinski, die in San Diego in quarantaine werd geplaatste met zijn 3-jarig dochtertje, heeft een opvallende verschijning op de nationale televisie achter de rug: de man werd uitgenodigd voor een interview, maar kon tijdens dat gesprek maar niet stoppen met hoesten.

Wucinski woont al meer dan vijftien jaar in het Chinese Guangzhou, maar leefde de voorbije maanden in het epicentrum van het coronavirus: Wuhan. Hij zorgde er samen met zijn vrouw voor zijn zieke schoonvader, die uiteindelijk overleed aan de gevolgen van het virus. Na zijn dood begon hun 3-jarig dochtertje Annabel te hoesten en eens aangekomen in Amerika, werden vader en dochter in quarantaine geplaatst. Ze bleven drie dagen in isolatie maar mochten de marinebasis weer verlaten nadat hun testen negatief bleken.

Vrijdag was de man uitgenodigd in ‘America’s Newsroom’ voor een interview over zijn ervaringen in China de voorbije dagen en weken en de periode in quarantaine. Maar niet zijn verhalen vielen op, het was vooral het gedrag van de man dat de tv-kijkend Amerika niet kon negeren: Wucinski begon onophoudelijk te hoesten. Hij moest naar water grijpen om te kalmeren. Naar eigen zeggen kwam het hoesten door nervositeit, maar daar dacht Twitterend Amerika anders over. “Ik hoop dat hij niet besmet is” en “Stop alsjeblief met hoesten tijdens een interview over corona”, klonk het meermaals.

Crowdfunding

Intussen heeft de Amerikaan ook een crowdfunding opgestart. Hij wil geld inzamelen om de vele gemaakte kosten te vergoeden. “Er zijn veel onverwachte medische rekeningen opgedoken”, zegt hij. “We proberen nu een verzekering af te sluiten in Amerika, omdat die van mijn werk in China hier niet geldt.”

Wucinski’s vrouw is nog steeds in Wuhan. “Mijn vrouw kon niet mee op de evacuatievlucht omdat ze een Chinese staatsburger is die alleen een toeristenvisum heeft voor Amerika en geen groene kaart. Dit is erg zwaar voor ons, vooral voor mijn vrouw en mijn dochter die constant naar haar familie vraagt.”