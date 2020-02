Bekende blogster geeft verjaardagsfeest, echtgenoot en twee vrienden overlijden aan “visueel effect”

In Rusland zijn drie mensen overleden en nog eens zeven gewond geraakt op een feestje van een bekende blogster. De oorzaak: droogijs dat voor een bijzondere sfeer moest zorgen.

Droogijs of koolzuursneeuw is de vaste vorm van CO2. Het wordt voornamelijk gebruikt om te koelen, maar soms ook als een visueel effect. Zo kan het een soort nevel creëren. Dat laatste is exact wat de 29-jarige blogster Ekaterina Didenko probeerde te doen tijdens haar verjaardagsfeest. Dat plan kreeg uiteindelijk een tragische afloop: haar 32-jarige echtgenoot Valentin Didenko en nog twee andere feestgangers, beiden 25, stierven ter plaatse door de verwondingen die ze opliepen.

De precieze doodsoorzaak is nog niet bevestigd, maar wellicht komt het door een teveel aan koolstofdioxide in het bloed van de slachtoffers. Het droogijs, dat een “dramatische indruk” en een “visueel effect” moest creëren voor de feestgangers aan het zwembad en de sauna, is wellicht in het zwembad beland toen de drie er ook effectief in zwommen. Wanneer het in aanraking komt met water, kan de damp erg hoge niveaus van koolstofdioxide in het bloed veroorzaken. Zeker wanneer dat in een slecht geventileerde ruimte, zoals een sauna, gebeurt.

Didenko, moeder van twee en een populaire Instagram-blogger met bijna een miljoen volgers, is in schok. Ze is zelf een apotheker en geeft op haar Instagram zelfs tips voor een efficiënte en handige medicijnkast in huis. “Ik dacht dat het allemaal niet waar was, dat het een nachtmerrie was”, zei ze op sociale media.

In Russische media vragen experten zich af of het wel gewoon droogijs was. Mogelijk was het een slechte variant waar bepaalde stoffen aan waren toegevoegd. Twee mensen met verwondingen zijn uit het ziekenhuis ontslagen ondertussen, nog vijf anderen blijven opgenomen. Hun toestand is onbekend.