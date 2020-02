Protest bij César-winst Roman Polanski

Hij blonk dan wel uit in afwezigheid, toch stonden alle ogen gericht op Roman Polanski (86) tijdens de Césars. De Franse filmprijzen lauwerden de omstreden Pools-Franse regisseur als beste regisseur voor zijn film J’accuse. Dat kon op weinig bijval rekenen. Polanski wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van verkrachting en misbruik, en had in 1977 seks met een 13-jarig meisje. Daarvoor pleitte hij schuldig, maar nog voor het vonnis vluchtte hij naar Europa. Toen Polanski’s overwinning vrijdagavond laat bekendraakte, verlieten enkele actrices de show. En voor het gebouw waar de Césars plaatsvonden, protesteerden tientallen manifestanten. De politie moest traangas inzetten tegen de betogers.

Foto: AFP

Polanski en zijn team beslisten vooraf al om niet naar de prijsuitreiking te komen. Hij vreesde een “lynchpartij”. Wel won zijn film, die twaalf keer genomineerd was, in totaal drie awards. De Belgische films Le jeune Ahmed van de broers Dardenne en Lola vers la mer van Laurent Micheli, die in de categorie voor buitenlandse films waren genomineerd, vielen niet in de prijzen. Ook de Belgische kortfilm Ce magnifique gâteau! won niet.