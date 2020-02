Antwerp bidt voor de knie van Zinho Gano

Wie vanavond al zeker niet zal scoren voor Antwerp is Zinho Gano (26). De spits viel gisteren op training uit met een knieblessure. Het is wachten tot de verdere onderzoeken van zondag, en het is vooral hopen dat de mediale band of kruisband niet geraakt is. Dat zou niet alleen een drama zijn omdat Gano de enige back-up is van Mbokani, maar vooral ook omdat hij als Genk-huurling binnenkort weer een carrièrekeuze moet maken. Maar nog even afwachten dus wat betreft de ernst.