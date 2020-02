Zeven geel-blauwe coryfeeën over de overlevingskansen van Waasland-Beveren

De degradatiestrijd is weer ongemeend spannend. Met nog drie speeldagen te gaan, beschikt Waasland-Beveren momenteel over de slechtste papieren. Op de Freethiel spookt er nog maar één vraag door de hoofden: speelt Waasland-Beveren volgend jaar nog in 1A? Wij legden die vraag voor aan zeven iconen van de geel-blauwe club.