Personeel cruiseschip moet pepperspray gebruiken nadat boze passagiers op de vuist gaan vanwege coronavirus

Er zijn heftige beelden opgedoken van een vechtpartij aan boord van het cruiseschip MSC Meraviglia. Ze laten zien hoe enkele boze passagiers het aan de stok kregen met het personeel. De crewleden moesten zelfs pepperspray gebruiken om de gemoederen te bedaren.

De onrust op het schip valt te wijten aan het coronavirus. De MSC Meraviglia moest normaal gezien op 25 februari aanmeren in het Jamaicaanse Ocho Rios, maar dat werd geweigerd. De gezondheidsautoriteiten vreesden immers dat enkele mensen aan boord besmet waren met het coronavirus. Het cruise trok vervolgens richting Georgetown, de hoofdstad van de Kaaimaneilanden, maar kreeg er hetzelfde bericht.

“Sommige passagiers werden daardoor zo agressief dat ze met het personeel begonnen te vechten”, vertelde de maker van de beelden. Op het Mexicaanse eiland Cozumel volgde wel goed nieuws. Daar mochten ze na enkele dagen op zee wel het schip verlaten. Intussen was er ook meer duidelijkheid over de ziekte: een medische controle wees uit dat het om de griep ging.

Rederij MSC Cruises was niet te spreken over de beslissingen van de autoriteiten in Jamaica en de Kaaimaneilanden. “Deze maatregelen zijn ontstaan uit schrik, niet de beste medische praktijk”, klonk het. “Dit heeft onnodig angst veroorzaakt.” De rederij meldde dat alle 4.580 gasten aan boord volledig zullen worden vergoed “vanwege deze verstoring van hun vakantie”. Zondag keert het schip terug naar Miami, tevens de stad waar het was vertrokken.

