Vrouw en dochter van Coronaslachtoffer uit Loon op Zand ook besmet

Twee gezinsleden van de man uit het Nederlandse Loon op Zand die in het ziekenhuis ligt met het coronavirus zijn ook positief getest. Het gaat om de vrouw en de dochter.

Zij zijn thuis geïsoleerd en blijven daar in quarantaine, net als bij de besmette vrouw in Amsterdam/Diemen. Voor beide gezinsleden wordt nu door de GGD een groot contactenonderzoek uitgevoerd, zodat iedereen die met hen in contact is geweest achterhaald kan worden.

Burgemeester Hanne van Aart van Loon op Zand laat desgevraagd weten dat zij geen nadere maatregelen gaat treffen, zoals het afgelasten van evenementen of het sluiten van gebouwen. “Dat is niet nodig. Het staat organisaties eventueel wel vrij om iets te doen, maar dat is hun eigen verantwoordelijkheid.”

De gezondheid van de twee gezinsleden wordt twee weken gemonitord. Dat is de standaard procedure. Bij klachten worden zij door de GGD getest. Burgemeester Hanne van Aart: ,”We onderhouden goed contact met de gezinsleden en leven met hen mee. Het is erg vervelend wat de betrokkenen meemaken en de zorgen die dit met zich meebrengt. We roepen op om de privacy van het gezin te blijven respecteren.”

De gemeente volgt het advies en de informatie van de autoriteiten, de GGD en het RIVM, op de voet. Zij geven aan dat er - naast de gebruikelijke maatregelen om griep te voorkomen - geen reden is voor extra maatregelen.

De eerste besmettingen met het coronavirus in Nederland zijn een feit. De patiënt uit Loon op Zand ligt in quarantaine in het ziekenhuis. Eerder deze week namen wij een kijkje in deze ruimtes en legde een arts uit hoe het er in deze kamers aan toegaat.