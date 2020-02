Waarom dit kleine meisje haar kleding binnenste buiten moet dragen

Drie keer per dag verbanden wisselen en zalfjes smeren, altijd opletten dat ze zich niet bezeert, vloeibaar eten. Haar kleertjes draagt ze binnenstebuiten. De kleine Yade (3) is een vlinderkind en werd bij haar getroffen bij haar geboorte door een zeldzame, pijnlijke huidaandoening. Met een challenge wil haar moeder meer aandacht voor de ziekte.

Yade lijdt aan de ziekte Epidermolysis Bullosa (EB), een ernstige, ongeneeslijke huidaandoening die erfelijk wordt overgedragen. Een vlinderkind wordt ze genoemd, omdat haar huid zo teer en kwetsbaar is. Maar de ziekte is zeldzaam. Wereldwijd treft EB ongeveer 500.000 mensen, zowel mannen als vrouwen. In ons land zou het gaan om 4 à 5 geboortes per jaar. Weinig mensen zijn ook op de hoogte. En daar wil mama Wendy van Teeffelen iets aan doen. In een Facebook-post lanceert ze haar eigen challenge.

“Deze patiënten dragen hun kleding binnenstebuiten, omdat zelfs de naden hun huid verwonden. Kun je het je voorstellen? Mensen met EB hebben onze hulp nodig. Alles wat we willen is verlichting en een oplossing voor deze verschrikkelijke ziekte. Tijd en geld is wat er nodig is. Daarmee kunnen we samen écht het verschil maken.” Dus, zegt ze. “Draag je kleding ook binnenste buiten.”

(Lees verder onder de video)

Video: Facebook

Epidermolysis Bullosa (EB). Een rotwoord, noemt ze het nu. Maar toen had ze er nog nooit van gehoord. “Toen ik de term ben beginnen googelen stortte mijn wereld in.” Ze zag de heftige beelden van kinderen die de aandoening hadden. Ze las ook dat kindjes eraan overlijden.

Maar Yade heeft gelukkig een mildere variant van EB en een normale levensverwachting. Waar haar huid dun is, heeft ze altijd wondjes die dagelijks worden verbonden.

“Bij het minste of geringste ontstaan enorme blaren”, legt haar mama uit in de Nederlandse nieuwssite De Stentor.

“,Die moeten doorgeprikt en schoongemaakt worden. Ook ontvelt haar huid snel. Yade heeft altijd pijn en jeuk. Maar ze is ontzettend sterk. Ze geeft ook al heel goed aan wat er moet gebeuren.”

“Twee keer gebeurde het dat ze een blaar in haar keel of achter op haar tong had”, vertelt Wendy. “Toen moesten we direct naar het ziekenhuis. Ook stond ik een keer per ongeluk op haar vingertje. Onmiddellijk schaafde het vel er helemaal af. Ik heb me nog nooit zó schuldig gevoeld.”

Toch proberen de ouders positief te blijven en hun dochter zo normaal mogelijk op te voeden. Yade gaat twee keer per week naar een dagverblijf waar ze goed wordt begeleid en af en toe is er een oppas. Ze zit sinds kort zelfs op peuterdansles. “Goed voor haar ontwikkeling en lichaamsbewustzijn.”

De jonge ouders verdiepten zich in de ziekte, werden actief bij Stichting Vlinderkind en zijn lid van de patiëntenvereniging Debra.

“Ons doel is om Yade uit het verband en vrij van pijn en jeuk te houden. Daar is nog veel geld en onderzoek voor nodig. De ouders geloven dat op korte termijn een oplossing mogelijk is. “Je ervoor inzetten, geeft ons bovendien kracht en energie.”

Meer info: vlinderkind.nl

Doneer: www.geef.nl/nl/actie/ebdoejemee