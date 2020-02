Partner van overleden vrouw in Hoegaarden vrijgelaten

Hoegaarden - De partner van de 63-jarige vrouw die vrijdag dood aangetroffen werd in Hoegaarden is zaterdag na verhoor weer vrijgelaten. De doodsoorzaak is nog altijd niet bekend. Dat meldt het parket van Leuven.

Het levenloze lichaam van de vrouw werd vrijdagochtend om 7.30 uur op straat aangetroffen op Klein Overlaar in het Vlaams-Brabantse Hoegaarden. De 49-jarige partner van de vrouw werd diezelfde dag opgepakt voor verhoor. Het Leuvense parket gelastte de onderzoeksrechter met een gerechtelijk onderzoek naar het overlijden van de 63-jarige vrouw. Het verhoor door de onderzoeksrechter heeft zaterdag geen bruikbare elementen opgeleverd die meer duidelijkheid verschaffen over de omstandigheden van het overlijden.

“De man is mogen beschikken. Hij werkt goed mee met het onderzoek en is niet langer gearresteerd”, zegt woordvoerster Julie Plevoets van het Leuvense parket. “De doodsoorzaak is nog altijd niet bekend. Een inwendige autopsie brengt mogelijk meer klaarheid. Die vindt maandag plaats”, stelt Plevoets. Kwaad opzet wordt niet uitgesloten. In die piste is de partner van de overleden vrouw een mogelijke verdachte.