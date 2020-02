Fietser in levensgevaar na aanrijding op zebrapad in Gentbrugge

Gentbrugge - Een 77-jarige man is vrijdagnamiddag in Gentbrugge levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij met zijn fiets het zebrapad overstak en werd aangereden. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen zaterdag.

De 77-jarige man stak vrijdagnamiddag al fietsend omstreeks kwart voor drie de Brusselsesteenweg over in de Gentse deelgemeente Gentbrugge. De man werd aangereden door een Audi en werd aanvankelijk naar het ziekenhuis overgebracht zonder levensgevaar, maar wel met een bekkenbreuk. Het parket besliste geen verkeersdeskundige aan te stellen. Nadien, toen bleek dat de man toch in levensgevaar verkeerde, bleek de plaats van het ongeval al te zijn vrijgegeven. Wel waren er twee getuigen die bevestigden dat de man al fietsend het zebrapad overstak. De bestuurder van de wagen legde een negatieve ademtest af.