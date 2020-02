Ministers komen zondag bijeen over corona, nog geen nieuwe gevallen in ons land

Premier Sophie Wilmès roept de regering bijeen om een stand van zaken op te maken “van de Belgische situatie met betrekking tot de ontwikkeling van het Covid-19-virus”. Concreet zullen de ministers van de kern, samen met de betrokken ministers, zondag om 14.00 uur samenkomen aan de Wetstraat 16.

“Er is geen enorme urgentie”, zegt de woordvoerster van de premier. “Alleen is het makkelijker op zondag iedereen bijeen te krijgen dan op de eerste werkdag na de vakantie.” Volgens Van Ranst is er geen reden tot ongerustheid. “De eerste minister wil een stand van zaken schetsen voor de ministers die uit vakantie komen. Het is goed dat ze dat doet.”

Voorlopig is er geen nieuwe patiënt, besmet met het coronavirus, in ons land opgedoken, volgens viroloog Marc Van Ranst (KULeuven). “We verwachten wel nog testresultaten, later op de dag. Het is afwachten of er daar besmettingen tussen zitten”, zegt hij.

Ook Tom Auwers, de voorzitter van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, zal aan de vergadering deelnemen.

Daarnaast vindt op woensdag 4 maart een vergadering plaats van het overlegcomité, waaraan de verschillende minister-presidenten en de betrokken regioministers aanwezig zullen zijn.