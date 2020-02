Een écht ‘schrikkelkoppel’: Yoko en Michiel verjaren allebei op 29 februari: “We zullen altijd jonger zijn dan de kinderen

Gent -

Voor Yoko Gesels en Michiel Bonte uit Gent is 29 februari toch een speciale dag. Vandaag viert het koppel hun tiende verjaardag terwijl ze allebei 40 jaar oud zijn. “Verjaren op een schrikkeldag, we staan daar niet meer bij stil. Wat wel een feit is, we zullen altijd jonger blijven dan mijn kinderen”, zegt Michiel.