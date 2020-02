Moeder straft haar tienjarige kind in een shopping center en krijgt luid applaus

Ze was het beu een kind aan haar rokken te hebben dat niet luisterde. En dus besloot de Amerikaanse Nicky Quinn haar zoon mee naar de toiletten in een drukbevolkt shoppingcentrum te nemen en hem op een wel erg aparte manier te straffen. Een andere moeder, die passeerde, was onder de indruk, nam een foto van het tafereel en postte het op Facebook. Ze kreeg luid applaus.

Toen Molly Wooden met haar zoontje naar het toilet moest in een Texaans winkelcentrum, was ze getuige van wat een opvallend tafereel. In de hoek van de wc zag ze een andere mama tekeergaan tegen haar zoon. “Die dame had haar armen gekruist, terwijl haar zoontje in een hoek zat te mokken”, vertelt ze aan de nieuwssite Today Parents.

“Ik heb je gewaarschuwd, sprak ze het kind streng toe. “Je hebt al wat push-ups gedaan, nu krijg je er nog tien bij. Kom, doe het, nu meteen.” En het kind, amper tien, begon, terwijl Molly toekeek te pompen. “Het was ongelooflijk”, vertelt Molly. “Ik was stomverbaasd. Je bent geweldig, zei ik tegen haar. Ik krijg er kippenvel van.” Sterk ouderschap, vond ze het dus.

Molly was zo onder de indruk dat ze een foto stuurde van het pompende jongetje naar haar man. Een beetje later besloot die het opvallende beeld te posten op Facebook. Het bericht werd massaal gedeeld.

Volgens Nicki Quinn, die ook gecontacteerd werd door Today, is het niet de eerste keer dat ze haar zoon, die ADHD heeft, aan legeroefeningen onderwerpt. Wanneer hij medicatie neemt, is ze altijd op zoek naar trucjes om hem in toom te houden”, vertelt ze.

“Hij was zijn driejarig broertje heel de tijd aan het lastigvallen. Nam spullen van de schappen in de winkels en speelde met ballen”. Heel de tijd vroeg ik hem te stoppen.” Maar hij bleef maar verder doen. “Hij werd ronduit onbeleefd.”

Ze nam haar zoon mee naar de wc, weg van de shoppers die de moeder met haar gezin aanstaarden. “Thuis hadden we de straf al uitgeprobeerd. Het was dus niks nieuws voor hem. Hij wist dat hij moest pompen.”

Inspiratie voor haar harde opvoeding haalt ze wellicht uit de job van haar man, die in het leger zit. Maar voor haar zoon werkt het, vertelt ze. “Ik moet hem op die manier aanpakken. Als ik hem leer wat respect is, zal hij ook respectvol met anderen omgaan. Zijn leerkrachten en de medeleerlingen op school bijvoorbeeld.”

Quinn was wel wat verrast toen ze haar foto zag circuleren op de sociale netwerksite. “Eerst vond ik het vreemd. Maar toen ik las waarom Wooden het verhaal gepost had, ben ik dankbaar dat ze me niet belachelijk heeft gemaakt. Ik ben opgelucht dat het een mama is die er net zo over denkt als ik.”

Duizenden reacties kreeg ze al, mama Quinn. Positief. Maar ook negatief natuurlijk. Daar voelt Wooden, die de post zonder haar toestemming verstuurde, schuldig over. Anderzijds is Wooden ook tevreden dat ze het gedaan heeft. “Omdat ik een sterke boodschap wil meegeven. Ik zag namelijk een vrouw die geen schrik had om op te voeden. En die geen angst had van wat andere ouders wel niet van haar zouden denken.”