Pech voor Cercle in volle degradatiestrijd: sterkhouder Stef Peeters out met heupblessure

Cercle Brugge zal zondag geen beroep kunnen doen op Stef Peeters. De kapitein van de Vereniging is out met een heupblessure en moet de belangrijke partij aan zich laten voorbijgaan. Ook spits Gory ontbreekt in de selectie van Bernd Storck.

Cercle bracht deze middag, samen met de spelersgroep, een bezoek aan de Cercle familiedag ten voordele van Me To You & Miguel Van Damme. Lang blijven plakken zat er voor de spelers niet in: om 15u stond de afsluitende training op het programma. In navolging van die laatste oefensessie voor het duel tegen Gent maakte coach Bernd Storck zijn 19-koppige selectie bekend. Ontbreken hierin: Stef Peeters en Alimami Gory. Beide spelers ondervinden hinder en raken niet speelklaar.

De selectie (19):

Doelmannen: Hubert, Hassen & Moser

Verdedigers: Ueda, Dabila, Chatziisaias, Biancone & Velkovski

Middenvelders: Omolo, Dekuyper, Hoggas, Donsah & Coulibaly

Aanvallers: Hotic, Foster, De Belder, Hazard, Somers & Eppel

Stef Peeters ondervindt hinder aan de heup en raakt niet tijdig speelklaar voor Cercle Brugge-AA Gent.

Alimami Gory heeft last aan de adductoren en moet zo het zondagavond treffen aan zich laten voorbijgaan.