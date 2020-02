Anderlecht behoudt sprankeltje hoop na zege bij Waasland-Beveren in volle degradatiecrisis

Anderlecht heeft nog altijd een héél klein beetje uitzicht op Play-off 1. Het won met 0-3 bij Waasland-Beveren en nadert voorlopig tot op drie punten van nummer zes KV Mechelen. Twee paars-witte doelpunten kwamen van de voet van Michel Vlap, het derde vanop de stip van Francis Amuzu. Voor Waasland-Beveren, dat laatste blijft, ziet het er steeds benarder uit.

Paars-wit begon als meest dreigende ploeg op de Freethiel, waar interim-trainer Dirk Geeraerd Gamboa, Piotrowski, Agyepong, en Verreth in de plaats bracht van Sula, Dierckx, Kobayashi en Wiegel. Opvallend was hoe gretig Doku erbij liep. Zijn eerste balcontacten waren slordig, maar na zeven minuten al bewaarde hij goed het overzicht en legde hij af tot bij de vrijstaande Vlap. Die maakte er met een plaatsbal over de grond 0-1 van. Daarna was het tijd voor de eerste kans voor Waasland-Beveren: Koita kreeg de ruimte om aan te leggen, maar besloot op Van Crombrugge.

Foto: BELGA

Veel tempo was er niet te bespeuren. Anderlecht leek rustig af te wachten tot de thuisploeg in de fout ging. In het tweede kwartier leek de partij zelfs even dood te bloeden, tot Sambi Lokonga op het halfuur weer voor leven zorgde met een afstandsschot. Er was een parade van doelman Jackers nodig om de bal uit het doel te ranselen.

Schryvers twee keer

De lont zat weer in het kruitvat en kort voor rust golfde het spel leuk op en neer, zonder dat een van beide ploegen uitgespeelde kansen wist te creëren. De beste mogelijkheid in het derde kwartier was voor Waasland-Beveren: Schryvers kwam twee keer in buurt in een woelige fase waarin paars-wit slecht wegwerkte, maar wist het niet af te maken. De bezoekers gingen rusten met een voorsprong na een eerste helft zonder VAR wegens een communicatieprobleem.

Waasland-Beveren moest na de pauze vol aan de bak als het een stap of stapje wilde zetten in de race naar het behoud. De eerste kans na de rust was echter voor Anderlecht. Kompany was baas in de lucht, maar kopte over. Niet veel later moest Vukotic zich in de baan van de bal werpen om een schot van Pjaca af te weren. De thuisploeg liet zich niet zomaar doen. Invaller Kobayashi haalde goed uit van ver, Van Crombrugge stond paraat.

Met vuur spelen

Paars-wit leek met vuur te spelen door de score maar niet uit te breiden en zelfs nauwelijks in de buurt te komen van de 0-2, maar iets voorbij het uur viel die dan toch. Met een leuke doorsteekbal bediende Sambi Lokonga Vlap voor zijn tweede van de avond. De Nederlander kwam op het juiste moment aangelopen en kon de dubbele voorsprong tegen de netten schuiven.

Het vat was na de 0-2 af bij Waasland-Beveren, Anderlecht ging op zoek naar nummer drie. Er kwam meer leven in de brouwerij. Vlap speelde Joveljic aan in de box, maar die ging makkelijk liggen en liet de aanval verloren gaan. Even later ging een vrije trap van Zulj ruim over. De derde leek er niet meer te komen, maar toen Jackers Amuzu onderuit haalde, ging de bal in de blessuretijd nog op de stip. Het was Amuzu zelf die achter de bal plaatsnam en de 0-3 hard naar rechts in het doel trapte. Sporting mocht overigens nóg eens juichen in de blessuretijd, want Yari Verschaeren vierde zijn wederoptreden na een zware blessure.