Belgische coproductie wint Zilveren Beer

Corinne Masiero (L) and Blanche Gardin spelen de hoofdrollen in “Effacer l’historique” Foto: AFP

“Effacer l’historique” (Wis de geschiedenis) van regisseurs Benoît Delépine en Gustave Kervern, een Franse komedie waaraan ook de Belgische productiemaatschappij Scope Pictures heeft meegewerkt, heeft zaterdagavond op het filmfestival van Berlijn de Zilveren Beer gewonnen.

De film was één van de achttien kanshebbers voor de Gouden Beer, deze 70ste Berlinale, maar moest dus genoegen nemen met een troostprijs.

Het is de negende langspeelfilm van het regisseursduo Delépine-Kervern, die gaat over het leven van drie buren die wonen in een verkaveling in de buitenwijk van een provinciestad. Elk op hun manier worstelen ze met de gevolgen van de digitalisering.