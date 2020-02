“Het is wreed dat het ooit zo onaantastbare Anderlecht nu zo afhankelijk is van andere teams om toch nog Play-off 1 te halen”

Anderlecht klaarde de klus op Beveren zonder sprankelend voetbal. Het werd 0-3, vooral dankzij Vlap. Het pijnlijke is dat RSCA nu vurig voor teams als Club Brugge en Eupen moet supporteren om nog - via één of ander mirakel - in Play-off 1 te geraken. Wat finaal toch niet zal gebeuren. Daardoor verschrompelt het aura van de recordkampioen enigszins.

Ooit was Anderlecht die ongenaakbare ploeg in België. Met een houding van Wie doet ons wat. Voetballiefhebbers hielden ervan of gruwelden ervan. Hate it or Like it. Vincent Kompany heeft die houding nog ...