Boris Johnson en 24 jaar jongere verloofde verwachten baby

De Britse premier Boris Johnson en zijn partner Carrie Symonds (31) verwachten hun eerste kindje. Het koppel maakte tegelijk bekend dat ze ook verloofd zijn. De baby wordt vroeg in de zomer verwacht. Johnson heeft al vijf kinderen uit eerdere relaties.

Nog niet zo lang geleden sprak de rechter zijn echtscheiding uit met zijn voormalige echtgenote Marina Wheeler. Nu er officieel een punt is achter gezet, kan Johnson opnieuw in het huwelijksbootje stappen.

Gelukkige is Carrie Symonds. Zij was eerder hoofd perszaken van de Conservatieve Partij en maakte ook deel uit van het campagneteam voor zijn verkiezing als partijleider.

Het koppel, dat al sinds juli samenwoont, was al een tijdje op de hoogte van de zwangerschap. Johnson is 55 en heeft al vijf volwassen kinderen uit verschillende relaties. Johnson (55) en Symonds (31) zijn het eerste ongetrouwde koppel ooit dat in de ambtswoning Downing Street 10 trok. Symonds is daarbij de jongste partner van een Britse premier in 173 jaar.