Iraanse film wint Gouden Beer in Berlijn

De Iraanse regisseur Mohammad Rasoulof heeft met zijn film “Sheytan vojud Nadarad” (There is no Evil) de hoofdprijs, de Gouden Beer, gewonnen op het filmfestival in Berlijn. De film gaat over individuele vrijheid in een autoritair regime, dat gebruikmaakt van de doodstraf.

Rasoulof, een bekend criticus van het Iraanse regime, heeft van de autoriteiten in zijn land een levenslang verbod gekregen om te filmen.

De regisseur was zaterdag niet aanwezig in Berlijn. Hij mag het land niet verlaten en kreeg in 2017 een jaar gevangenisstraf opgelegd. Het publiek in Berlijn gaf de man een staande ovatie.

Rasoulof viel enkele jaren geleden al in de prijzen op het filmfestival van Cannes.