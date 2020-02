Deze dertienjarige jongen heeft een ontroerende missie: hij maakt strikjes voor honden en katten in de hoop een adoptiegezin te vinden

Een 13-jarige jongen uit het Amerikaanse New Jersey heeft een ontroerende missie. Hij naait kleine strikjes voor katten en honden om hen te helpen een adoptiegezin te vinden. Orkanen, godbetert, brachten hem op het idee.

Na de doortocht van de orkanen Harvey en Irma, raakten heel veel honden en katten in de Verenigde Staten dakloos. Sir Darius Brown vond dat zo triestig dat hij iets wilde doen. “Ik had niet veel geld om te helpen, dus gebruikte ik mijn creatieve vaardigheden”, schreef de tiener op Instagram.

Toen hij nog een kind was, knutselde hij al strikjes en dasjes in mekaar voor een vereniging die strijdt tegen dierenmishandeling, ASPCA in New York. Toen Darius werd uitgenodigd voor één van hun events, besefte hij dat er heel veel honden zijn zonder een thuis. En daar wilde hij wat aan doen.

De beestjes moesten opvallen. Want alleen zo zouden mensen ze in huis willen nemen. Zijn plan schijnt goed te werken. Zo werd een hondje, die zich ergens verschool tussen wat takken, opgemerkt dankzij de vlinderdas die rond zijn nekje bungelde. Het beestje werd meteen in huis genomen.

Sindsdien heeft hij el 500 strikjes gemaakt en is de tiener een eigen bedrijfje gestart, Beaux en Paws. Darius’ mama schat dat hij al tientallen katten en honden heeft geholpen om geadopteerd te worden. En dat dankzij een simpel verleidingstrucje.

Momenteel zamelt Sir Darius Brown geld in om via zijn GoFundMe-pagina persoonlijk strikjes te leveren aan opvangcentra in alle 50 staten. Het initiatief is in Amerika razend populair. Zelfs toenmalig president Barack Obama gaf hem een ??presidentiële aanbeveling.

Maar daar bleef het niet bij. In januari werd hij uitgeroepen tot een van de kinderhelden van GoFundMe. Nog niet zo lang geleden werd hij zelfs uitgeroepen tot ereburger van New Jersey. “Ik weet dat ik iets goed doe, een geweldig kind opvoed dat mensen over de hele wereld inspireert,” zegt zijn moeder. “Ik zeg hem de hele tijd: Ik wil net als jij zijn als ik groot ben.”