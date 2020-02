Trump kondigt persoonlijke ontmoeting aan met leiders Taliban

De Amerikaanse president Donald Trump heeft “in de nabije toekomst” een persoonlijke ontmoeting met leiders van de taliban. Hij kondigde dat zaterdag aan, kort nadat de VS en de taliban in Qatar een overeenkomst hadden gesloten die moet uitmonden in een vredesregeling voor Afghanistan.

Het akkoord moet onder meer de weg vrijmaken voor de volledige terugtrekking van buitenlandse troepen uit Afghanistan. “Het wordt na al die jaren tijd om te gaan en onze mensen terug te brengen”, aldus Trump. “Maar als de zaken slecht lopen, keren we terug”, dreigde hij, “met een troepenmacht die niemand ooit heeft gezien”.

De VS hebben ongeveer 13.000 soldaten in Afghanistan en zouden volgens Trump al direct met de terugtrekking starten. Na 135 dagen zouden er nog 8.600 soldaten overblijven. Als het akkoord gerespecteerd worden, zouden alle buitenlandse troepen tegen april volgend jaar het land kunnen verlaten.

Hoewel experts verwachten dat de volgende gesprekken tussen de VS en de taliban een stuk moeilijker worden, toonde Trump zich optimistisch. Hij denkt dat de onderhandelingen succesvol zullen zijn omdat iedereen de oorlog moe is na bijna 19 jaar.

De taliban van hun kant zullen in Afghanistan een regeringsstelsel aanvaarden waar een meerderheid van de bevolking voor is. Dat zei de politieke leider van de extremistische beweging, Sher Mohammad Abbas Stanikzai, in een reactie op het akkoord tussen de VS en de taliban.