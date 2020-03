Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt vakantiegangers die terugkomen uit Noord-Italië extra waakzaam te zijn

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid roept vakantiegangers die terugkomen uit Noord-Italië extra waakzaam te zijn en contact op te nemen met de huisarts bij ziekteklachten.

“Het gaat om alle mensen die binnenkort terugkeren of zijn teruggekeerd uit de Lombardije, Emilia-Romagna en Veneto”, zegt woordvoerder Joris Moonens. In die regio’s liggen de voornaamste besmettingshaarden van Italië en bij uitbreiding Europa. “Wie de komende veertien dagen ziekteklachten ontwikkeld als koorts, hoest of een grieperig gevoel heeft, zou best telefonisch contact moeten opnemen met zijn huisarts.” Andere symptomen zijn nog hoofdpijn en een kriebel in de keel.

“We moeten proberen te vermijden dat het virus ook hier opduikt, door mogelijke patiënten ook snel te detecteren.” Dus, als u iets voelt, aldus nog Moonens, bel dan iets sneller dan normaal naar je dokter. Hok of zij kan dan een thuis bezoek regelen. “Als je mogelijk besmet bent, kan je best de wachtzaal van de dokterspraktijk vermijden. Zo kan je niemand anders infecteren.”

Piek in UZ Gent

In het UZ Gent merken ze dat de bezorgdheid groot is. “We hebben al tientallen telefoontjes gehad. Dat zal enkel oplopen, met het einde van de vakantie in zicht”, zegt Karlien Wouters van het UZ. Zij zijn in de Gentse regio aangeduid om coronapatiënten op te nemen. “Drie personen uit hetzelfde gezin hebben zich zaterdag ook gemeld voor een coronatest.” Het gaat over een gezin dat terugkwam uit Noord-Italië.

Patiënten die mogelijk besmet zijn worden in het ziekenhuis opgevangen in een aparte ruimte. “Het gaat over een geïmproviseerde wachtruimte die naast de triage ligt. Mochten de patiënten zich echt slecht voelen, kunnen ze opgevangen worden in een isolatiecel. “

Isolatiecellen

De test voor het coronavirus duurt overigens maar enkele seconden. “De stalen nemen we af in de triage, met een wattenstaafje in de neus. Die worden dan opgestuurd naar Leuven, waar een dag later het resultaat gekend is. De patiënten kunnen hierna terug naar huis, maar mijden best uit voorzorg contact met andere mensen. Mocht blijken dat ze toch het virus hebben, worden ze hier opgenomen in aparte isolatiecellen. Daarvan zijn er momenteel al verschillende klaar. Indien nodig, kunnen we dat aantal opdrijven. Maar we zijn klaar om de stroom patiënten op te vangen.”

De resultaten van de tests van het gezin zijn nog niet gekend.

Luxemburg en Spanje

Het virus heeft intussen toegeslagen in al onze buurlanden. De besmette Luxemburger die uit Italië terugkeerde via de luchthaven van Charleroi blijft thuis. “Hij stelt het goed”, zegt Moonens. “De autoriteiten in Wallonië gaan nu in samenspraak met de overheid in Luxemburg nagaan welke nauwe contacten de man heeft gehad.”

Onze autoriteiten zullen ook de Spaanse overheid bevragen. Want ook in Navarra werd een besmette vrouw opgenomen die vorige week nog terugkeerde van een vijfdaagse reis in ons land. “Ook hier volgen onderzoekers dezelfde procedures en zullen we nagaan met wie de patiënt voor haar besmetting is omgegaan”, besluit Moonens.