UZ Gent is klaar voor het coronavirus: “Drie mogelijke patiënten getest”

Gent - “We zijn voorbereid op de uitbraak van het virus in Gent”, zegt Karlien Wouters van het UZ Gent die een piek verwacht met het einde van de krokusvakantie in zicht. In het ziekenhuis werd zaterdag een gezin getest op het Coronavirus die terugkwamen uit Noord-Italië. Op het resultaat is het nog wachten. “Ze werden voorlopig thuis in quarantaine geplaatst.”

De krokusvakantie loopt op zijn einde, talloze families keren terug van hun vakantie en de bezorgdheid over corona is groot. In het UZ Gent merken ze al een piek: “We hebben al tientallen telefoontjes gehad. Dat zal enkel oplopen, met het einde van de vakantie in zicht”, zegt Karlien Wouters van het UZ. Zij zijn in de Gentse regio aangeduid om coronapatiënten op te nemen. “Drie personen uit hetzelfde gezin hebben zich zaterdag ook gemeld voor een test.” Het gaat over een gezin dat terugkwam uit Noord-Italië.

Huisarts contacteren

“Het eerste dat je moet doen in het geval dat je denkt besmet te zijn is bellen met zijn of haar huisarts”, zegt Wouters. “Uw huisarts zal dan de beslissing maken of er al dan niet een test nodig is. Is dat het geval, dan zal hij contact met ons opnemen en de patiënten doorsturen.” Die worden opgevangen in een aparte ruimte, om nieuwe besmettingen te voorkomen. “Het gaat over een geïmproviseerde wachtruimte die naast de triage ligt. Mochten de patiënten zich echt slecht voelen, kunnen ze opgevangen worden in een isolatiecel. “

Isolatiecellen

De test voor het Coronavirus duurt maar enkele seconden. “De stalen nemen we af in de triage, met een wattenstaafje in de neus. Die worden dan opgestuurd naar Leuven, waar een dag later het resultaat gekend is. De patiënten kunnen hierna terug naar huis, maar mijden best uit voorzorg contact met andere mensen. Mochten blijken dat ze toch het virus hebben, worden ze hier opgenomen in aparte isolatiecellen. Daarvan zijn er momenteel al verschillende klaar. Indien nodig, kunnen we dat aantal opdrijven. Maar we zijn klaar om de stroom patiënten op te vangen.” De resultaten van de tests van het gezin zijn nog niet gekend.