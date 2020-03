Vrouw (51) raakt zeer zwaar gewond na aanrijding met kusttram, echtgenoot lichtgewond

Koksijde - Een 51-jarige vrouw uit Zonnebeke raakte afgelopen weekend levensgevaarlijk gewond na een ongeval in Sint-Idesbald bij Koksijde waarbij de kusttram betrokken was. De vrouw vecht in het ziekenhuis voor haar leven.

De vrouw zat als passagier in de wagen naast haar echtgenoot, toen hun wagen werd gegrepen door de kusttram. Dat gebeurde zaterdagavond even na 18 uur op de kruising van de H. Christiaenslaan met de Koninklijke Baan in Sint-Idesbald. Wellicht merkte de chauffeur de aankomende tram niet op, waarna het tot een aanrijding kwam.

Volgens de politie Westkust sloeg de personenwagen linksaf net op het moment dat de kusttram kwam aangereden. Het kwam daarbij tot een zware aanrijding, waarbij de wagen even werd meegesleurd.

Door de klap zat de 51-jarige chauffeur van het voertuig gekneld. Hij kon na enige tijd door de brandweer bevrijd worden, maar mocht ondertussen het ziekenhuis al verlaten en raakte eerder lichtgewond. Zijn 51-jarige vrouw zat niet gekneld, maar raakte wel zéér zwaar gewond. Zij kreeg de dringendste zorgen toegediend door de snel toegekomen MUG-arts en werd daarna naar het ziekenhuis van Veurne gebracht. Haar toestand is kritiek en ze vecht nog steeds voor haar leven.

De politie Westkust deed de nodige vaststellingen ter plaatse. De tram die betrokken was bij het ongeval liep lichte schade op en bleef even verder ter plaatse staan voor het onderzoek. Op de tram zelf raakte niemand gewond. Door het ongeval was er wel even hinder op de tramlijnen en was het tramverkeer even onderbroken maar kon in de latere avond al hervat worden.