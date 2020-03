Waarom weerkundigen beweren dat de lente vandaag begint, maar we toch in onze schoolboeken leren over 21 maart

“Het is lente.” Dat kan je sinds vandaag horen zeggen. Voor je verward roept dat het niet kan: het is nog correct ook. Of deels toch. 21 maart staat waarschijnlijk in je geheugen gegrift als begin van de lente. Maar niets is minder waar: de lente begint vroeger dan dat de schoolboeken ons proberen wijs te maken.

Het is nogal verwarrend. 21 maart, 20 maart of ...1 maart. Het zijn allemaal data waarop er wel iemand beweert dat de lente start. Volgens weerman Frank Deboosere is er maar één correct moment waarop we het begin van het nieuwe seizoen echt valt.

Verkeerd in de schoolboeken

“21 maart is absoluut fout”, legt Frank Deboosere uit aan Het Nieuwsblad. “Dat staat zo inderdaad in de schoolboeken, maar dat is eigenlijk verkeerd. De astronomische lente begint niet steevast op 21 maart. Maar dat is wel gemakkelijker om uit te leggen aan kinderen natuurlijk.” En de herfst? “Die is zelfs nog nooit begonnen op 21 september!”

“De lente kan op 20 maart vallen of op 22 of 23 maart. Nog een aantal jaren wachten en dan vieren we het begin van de lente zelfs op 19 of 24 maart. 21 maart kan natuurlijk ook, maar dat is zeker niet meestal zo”, legt de weerman uit. “21 maart is ook geen gemiddelde van dit decennium, want de laatste jaren viel de astronomische lente heel vaak op 20 maart te vieren.”

Hoe werkt het dan wel?

De lente begint officieel pas op het moment dat de zon loodrecht schijnt op de evenaar. Op dat moment duurt de dag en nacht evenlang. Als de aardas loodrecht zou staan ten opzichte van het vlak waarin we rond de zon draaien, dan zou dat elke dag het geval zijn. Maar de aardas staat niet recht, ze wijst naar de poolster. Dat wil zeggen dat de aarde “schuin staat” in relatie tot de zon in een hoek van ongeveer 23 graden.

Foto: Volksterrenwacht Urania

Daarom zijn niet alle dagen en nachten elke dag even lang. “Het is dus heel speciaal dat dit gebeurt. We vieren het moment dan ook als “begin van de lente”, als de start van een nieuw seizoen”, aldus Deboosere.

Dit jaar valt dat moment op 20 maart, en dus niet op 21 maart, om 4.49 uur om precies te zijn. Dan sluiten we de winter af en stapten we met veel plezier de lente in.

En 1 maart dan?

Enkel weerkundigen hebben het over één maart, als ze over de start van de lente spreken. Dat is gemakkelijker om mee te rekenen, om statistieken mee te maken, om te vergelijken met anderen jaren. “Maar met die datum moeten de meeste mensen geen rekening houden. Geniet van het schoon moment, dat is de boodschap!” lacht Deboosere nog.