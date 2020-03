Laptop met foto’s van pasgeboren kind gestolen in ziekenhuis, ouders doen oproep: “Niets raakt ons zo diep in ons hart”

Gent / Sint-Niklaas - “Niets raakt ons zo diep in ons hart”, zeggen Jens (31) en Liselotte (29) uit Sint-Niklaas. Op 25 januari werd hun dochter Ella te vroeg geboren in het UZ Gent: “ons onoverwinnelijke strijdster”. Maar vrijdag stal iemand hun laptop in de ouderslounge van het ziekenhuis met daarop de foto’s en video’s van eerste vijf weken van Ella.

“Niets raakt ons zo diep in ons hart, bloed zelfs tot in onze beenderen dat alle foto’s, video’s van onze dochter Ella nu verdwenen zijn”, zegt Jens met een diepe zucht. “Onze dochter Ella werd op 34,5 weken geboren met een spoedkeizersnede. De placenta was gescheurd. De twee dagen erna waren er zware complicaties aan haar darmen. Even leek het alsof ze het niet ging halen, maar ze is onze onoverwinnelijke strijdster.” Liselotte hield sinds haar zwangerschap een dagboek op haar laptop bij met daarbij ook de eerste vijf weken van Ella in foto’s en video’s. Die verdween op 28 februari uit de ouderslounge van de dienst neonatologie in het UZ.

Enkel binnen met badge

“De laptop, een Medion Akoya, zat in een rugzak die uit het zicht plaatste tegen een muurtje in de lounge. In de rugzak zat de laptop, een lader, mijn autosleutels en een krant. Toen ik een anderhalf uur later terug kwam bleek onze laptop verdwenen”, zegt Jens. “Ik dacht eerst dat het om een vergissing ging en legde een briefje voor de andere ouders. Maar daarop kwam geen reactie. Dat onze laptop is verdwenen op een plaats waar ouders en personeel met een badge alleen binnen kunnen, om leed en verdriet samen te verwerken raakt ons heel diep. Dit schept een breuk van vertrouwen in de enige veilige en rustige haven die deze harde tijd ons biedt.”

“Onoverwinnelijke strijdster”

Voor het gezin is het een enorm harde klap, “De herinneringen aan Ella, die er alles aan deed en doet om haar stempel op deze wereld te drukken zijn opeens weg. Alsook een dagboek die wij gedurende vijf weken bij hielden als vorm van troost. We wilden dit later vol trots aan Ella kunnen voorlezen. Een verhaal over een onoverwinnelijke strijdster”, zegt hij. “De laptop is voor ons meer dan een materieel instrument. Het omvat de ziel van een sterke, zwangere vrouw, een levensverhaal van onze strijdster en een papa die vol trots deel uitmaakt van zijn nieuw gezin.”

Vermoedelijk kon een dief de laptop stelen omwille van een grote stroompanne vrijdag. Het UZ Gent zoekt het uit. “De verpleging vertelde ons dat er door de panne misschien iemand van buitenaf in de lounge kon geraken. Hoe dan ook, we hebben ook een proces-verbaal laten opmaken bij de politie.” Het gezin hoopt dat “niemand een hart van steen heeft”, “heb je onze laptop in je bezit dan kan je deze in het UZ Gent anoniem deponeren.” Mocht je meer informatie hebben, kan je dit ook altijd doorgeven bij de lokale politie van Gent (09/266.61.11) of Sint-Niklaas (03/760.65.00).