Prins Andrew liet model op de troon zitten van de Queen, tijdens een date

Opnieuw ophef aan het Britse hof. Prins Andrew zou een van zijn scharrels laten zitten hebben op de troon van zijn moeder in Buckingham Palace.

Twee maanden had de broer van prins Charles iets met Caprice Bourret, een sterretje en model uit het televisieprogramma Dancing on Ice. In de realityshow trainen bekende mensen hard om de beste kunstschaatser te worden.

Volgens de Britse krant The Sun on Sunday vond Caprice het toch wat vreemd dat Andrew haar uit vroeg. Maar uiteindelijk vond ze de date best prettig, volgens een bron. De prins zou haar twee keer uitgenodigd hebben in Buckingham Palace.

Maar daar liep het lichtjes uit de hand. Want Andrew liet Caprice postvatten op de troon van de Queen. En dat is heiligschennis, want alleen Queen Elizabeth mag die bestijgen. Het is trouwens ook de enige troon die voor haar bestemd is.

Volgens een eeuwenoude traditie mag de Engelse monarch zelfs niet op een buitenlandse troon zitten.