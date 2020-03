Vriendinnen redden kater die poot verliest in verboden klem: “Hij was helemaal uitgedroogd en uitgehongerd”

Zandhoven / Viersel -

Twee vriendinnen merkten zaterdag in Viersel een kater op met zijn poot in een verboden klem. Na anderhalf uur konden ze het dier vangen. De kat, die al zeker een stuk van zijn poot kwijt is, verblijft momenteel bij dierenartspraktijk Anima in Schilde. Sympathisanten zijn met een inzamelactie begonnen om de operatie en medicatie te betalen, want het gaat hoogstwaarschijnlijk om een zwerfkat.