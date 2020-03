Wat weten we al over ’s lands nieuwe coronapatiënt?

Er is een nieuwe tweede besmetting met het nieuwe coronavirus Covid-19 in ons land. Maar wat weten we intussen over de vrouw, die momenteel in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen verblijft?

De vrouw van middelbare leeftijd is nog niet zo heel lang in ons land. Ze keerde op 26 februari terug van een zakenreis uit het noorden van Frankrijk waar enkele besmettingen met het nieuwe coronavirus zijn vastgesteld.

Volgens Vlaams minister van Volksgezondheid was de vrouw zelf ongerust. “Zij had keelpijn en een hoest.” Ze ging daarom zaterdagavond naar de dokter in het UZA die haar onmiddellijk liet testen. En daar testte ze positief. Ze is daarna naar huis gegaan, waar ze de uitslag moest afwachten en geen contact mee mocht hebben met andere mensen.

Een bijkomend onderzoek door het referentielaboratorium van viroloog Marc Van Ranst bracht later op de avond de bevestiging, dat ze besmet is met Covid-19. “Het staal is gisteravond rond 11.30 uur ’s avond bij ons in ons referentielabo binnengebracht”, vertelt Van Ranst. “Vijf tests hebben we uitgevoerd tot we zeker waren dat ze besmet was met corona. Rond vier uur ’s nachts hadden we daar definitief uitsluitsel over.”

In het Universitair Ziekenhuis Antwerpen werd ze meteen in quarantaine geplaatst. “De vrouw voelt zich niet top, heeft wel wat klachten, maar is, gezien de omstandigheden, in een goede algemene gezondheid”, legt de behandelende arts Erika Vlieghe uit. Volgens Van Ranst zou ze binnen tien dagen al thuis zijn. “Eerlijk gezegd maken we ons weinig zorgen over haar.”

Eventueel moet de vrouw na haar ziekenhuisopname nog een tijdje thuis in quarantaine. Het gaat officieel dus om de tweede landgenoot die besmet is met het coronavirus. Dat er nu een opnieuw een geval opduikt, komt ook niet als een verrassing, aldus minister van Volksgezondheid Maggie De Block en viroloog Steven Van Gucht, die het wetenschappelijk comité rond het coronavirus voorzit.