Doelman uit Engelse tweede klasse krijgt acht wedstrijden schorsing en monsterboete wegens racisme

Kiko Casilla, doelman bij de Engelse tweedeklasser Leeds United, is door de Engelse voetbalbond voor acht wedstrijden geschorst wegens racisme. De Spanjaard zou tijdens een wedstrijd tegen Charlton United het N-woord gebruikt hebben bij een tegenstander.

De doelman zou het woord geroepen hebben naar Jonathan Leko, buitenspeler van Charlton. Leko werd geboren in het Congolese Kinshaha, maar bezit intussen de Engelse nationaliteit. Het bewuste incident tussen de twee spelers vond plaats op 28 september 2019 en werd sindsdien door verschillende instanties onderzocht. De keeper ging in eerste instantie niet akkoord met een straf en ging in beroep. Een onafhankelijke commissie bracht uiteindelijk advies aan bij de voetbalbond. En die was dus hard.

Acht wedstrijden schorsing, een boete van bijna 70.000 euro en een leersessie: dat moet de Spaanse doelman van de FA ondergaan. Maandag wordt het volledige rapport over het racisme-incident gepubliceerd.

Leeds United steunt Casilla (half)

“We zijn geïnformeerd door de voetbalbond dat Kiko schuldig werd bevonden aan de racismeregels opgelegd door de voetbalbond. Leeds United wil als club duidelijk stellen dat wij geen enkele vorm van discrimatie tolereren. Het is echter belangrijk om te vermelden dat Kiko steeds elke beschuldiging heeft ontkend”, aldus Leeds United in een statement. “De FA velde zijn oordeel op basis van de kans dat hij racistische uitspraken deed, in plaats van honderd procent zeker te zijn van de feiten.”

Ook Casilla zelf koos voor de aanval in plaats van de verdediging. “Het voelt verschrikkelijk om beschuldigd te worden van deze zaken. Racisme mag nergens getolereerd worden. Niet in voetbal, sport of elk ander aspect van onze maatschappij. Ik respecteer het proces dat de FA moet nemen bij dit soort beschuldigingen. Ik ga er zelfs helemaal mee akkoord om mensen te straffen die zich schuldig maken aan deze feiten.”

“Desalniettemin waren de voorbije vijf manden de lastigste in mijn volledige carrière. Het verdict geeft bovendien geen volledige reflectie van het incident. Iedereen die de voorbije jaren met mij te maken kreeg, weet dat ik zo’n woorden nooit zou uitspreken. Ik ben steeds respectvol omgegaan met de tegenstander en draag fairplay hoog in het vaandel.” Casilla bedankte ook zijn club. “Ik wil Leeds United bijzonder bedanken voor de steun de afgelopen maanden. Mijn dankbetuigingen gaan ook uit naar de geweldige fans, wiens warmte me steunde en sterker maakten in deze moeilijke periode.”