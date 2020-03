Zware brand legt woning in de as: vuur werd aangestoken

De zware woningbrand die zaterdagavond woedde in Bevere, deelgemeente van Oudenaarde, is aangestoken. Een branddeskundige stelde vast dat er vier brandhaarden zijn en dat het vuur waarschijnlijk aangestoken is.

De hulpdiensten werden zaterdagavond rond 23.30 uur gealarmeerd voor een uitslaande woningbrand in de Doornikse Heerweg in Bevere. De brandweerpost Oudenaarde kwam samen met politie en medische diensten ter plaatse. Op dat ogenblik sloegen vlammen door de eerste verdieping en het dak van de woning. De omgeving werd door de politie meteen ontruimd. De bewoner was niet in de woning aanwezig.

De brand maakte het huis onbewoonbaar. De brandweer, die uren in de weer was, kon wel voorkomen dat een aanpalende woning brandschade opliep.

Het parket van Oost-Vlaanderen vorderde een deskundige om de precieze omstandigheden van de brand te onderzoeken.