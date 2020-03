Crevits roept taskforce voor werkgevers samen over coronabesmetting

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) nodigt in de komende dagen de werkgevers uit in een taskforce rond de economische gevolgen van het coronavirus. Dat heeft ze zondagmiddag gezegd in VTM NIEUWS. Ze wil de bedrijven inlichten over de tijdelijke steunmaatregelen die nu al mogelijk zijn en eventueel extra maatregelen nemen als dat nodig is.

“Ik roep in de komende dagen samen met minister-president Jambon de werkgevers samen in een taskforce”, aldus de minister. De Vlaamse overheid zette vorige week al een hulplijn op waar ondernemers en bedrijven terechtkunnen met vragen. “Vlaanderen is een exportregio, heel wat bedrijven voeren daarnaast in uit China en Noord-Italië.”

Concreet kunnen bedrijven die in problemen komen met de bevoorrading uit gebieden waar het coronavirus al ruim verspreid is, een beroep doen op tijdelijke werkloosheid. Ondernemers met financieringsproblemen kunnen gebruikmaken van tijdelijke overbruggingskredieten.

De taskforce moet de impact meten van het coronavirus en kijken of er extra maatregelen nodig zijn. Op de hulplijn die is ingesteld, komen alvast heel veel praktische vragen binnen, “van bedrijven die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van buitenlandse voorraden of restauranthouders die zich vragen stellen over de overdracht van het virus”.

Het is niet de bedoeling dat mensen thuis blijven van het werk, behalve als ze ziekteverschijnselen hebben. “Er is geen sprake van om tijdelijk bedrijven te sluiten”, aldus nog de minister.