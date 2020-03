Corona in Frankrijk: acht gemeentes geïsoleerd ten noorden van Parijs

Acht gemeentes in het departement Oise, ten noorden van Parijs, zijn in lockdown geplaatst. De inwoners moeten al hun verplaatsingen en bijeenkomsten op openbare plaatsen afzeggen.

Het gaat om de gemeentes Creil, Lamorlaye, Crépy-en-Valois, Vaumoise en Lagny-le-Sec, samen goed voor zo’n 65.000 inwoners, op zo’n 50 kilometer ten noorden van Parijs. Nog drie aansluitende gemeentes uit het departement, Montataire, Villers-Saint-Paul en Nogent-sur-Oise, moeten dezelfde isolatie- en voorzorgsmaatregelen nemen.

“We hebben veel werk voor de boeg”, zegt burgemeester van Lamorlaye Nicolas Moula. “We moeten iedereen waarschuwen en gebouwen zoals scholen sluiten.” Ook in Lagny-le-Sec klinkt hetzelfde verhaal.“We hadden een carnaval gepland voor aanstaande zaterdag, maar de collectieve bijeenkomsten worden nu afgelast.” Hoeveel mensen in de regio besmet zijn met coronavirus? “Dat weten we niet, het is nog wachten op de exacte cijfers.”

Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus in Frankrijk steeg al naar honderd. Het hoofd van de gezondheidsdienst maakte dat zaterdagavond bekend. De vorige balans stond op 73.