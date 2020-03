Ex-medewerker cruiseschip onthult geheimen en tips: “Hierdoor behandelt het personeel je als een superster”

Een week doorbrengen op een cruiseschip, het is geen alledaagse vakantie. Maar op zo’n drijvende gigant werken, dat is al helemaal niet voor iedereen weggelegd. Ex-cruisemedewerker Paul heeft in een gesprek met de Britse tabloid Express onthuld hoe het eraan toe gaat. Hij had ook heel wat tips voor toekomstige gasten.

De insider, die niet langer de wereld rondreist met een van ’s werelds grootste rederijen, zei dat hij zich graag had uitgesproken tijdens zijn carrière. Maar dat kon en mocht toen niet. “Ik wou dat ik de passagiers alles had kunnen vertellen”, zei hij aan Express.co.uk. “Nu kan ik dat eindelijk doen.”

Volgens Paul, die zijn familienaam liever niet bekendmaakt, zijn er drie grote valkuilen op zo’n cruiseschip. De eerste is het laten nemen van foto’s. “Mensen aan boord willen graag goede foto’s van zichzelf omdat ze mooi opgedirkt zijn of met de kapitein op de foto kunnen”, zegt Paul. “Maar koop die foto’s niet. Die zijn ontzettend duur.” Beter een selfie nemen met de smartphone, dus.

Nog een tip van Paul: “Ga niet gokken in het casino aan boord. Die gokmachines zijn te mooi om waar te zijn. De uitbetalingen zijn zo laag dat bijna niemand ooit een jackpot wint. Bovendien komen de rederijen er makkelijk mee weg omdat ze zich in internationale wateren bevinden.”

Een derde manier om geld te besparen, begint volgens Paul al bij het boeken van je kajuit. “Wie een kajuit met balkon en dus zicht op zee wilt, betaalt veel meer dan wie een binnenkajuit boekt. Maar geloof me: de buitenkajuit is geldverspilling. Wie een mooie tijd wil beleven op cruise, zit niet op de kamer. De leukste dingen gebeuren op het schip, niet in je hut.”

Bubbelbad

Geld willen besparen of niet, Paul had ook nog tip die voor iedereen van toepassing is: ga niet in het bubbelbad. “Geen enkele cruisemaatschappij maakt ze heet genoeg. Geloof me, het is gemakkelijk om een ??aantal bacteriële infecties op te vangen, zoals ringworm.”

De meest waardevolle tip van Paul is misschien wel de volgende. Wie een weekje cruise plant, doet er goed aan al meteen op de eerste dag een royale fooi te geven aan één of enkele medewerkers. “Op die manier ben je zeker van een goede bediening. Meer zelfs: vraag hen of je iets moet meebrengen vanuit de haven of stad, als ze zelf het schip niet mogen verlaten. Ze zullen je als een superster behandelen!”