“Verdiend voor Club Brugge maar waar was de VAR?”

Triest. Drie jaar na de invoering van de VAR zitten we nog altijd in de discussiefase. Na de introductie waren er eerst de kinderziektes, daarna greep de videoref te veel in en nu grijpt hij niet meer in. Wat zal het Referee Department nu weer voor uitleg verzinnen nadat een handspel van Rits geen penalty tot gevolg had en een zuivere elleboogstoot van Balanta onbestraft bleef? Het begint op willekeur te lijken.