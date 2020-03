Japanner betrapt op stelen van 6.000 fietszadels “tegen de stress”

Een 57-jarige Japanner is gearresteerd nadat de politie ontdekte dat de man fietszadels stal. Na onderzoek bleek hij er al bijna 6.000 gestolen te hebben. Het was naar eigen zeggen begonnen als middeltje tegen de stress en nadien een hobby geworden.

De Japanse vrachtwagenchauffeur zou zich al 25 jaar lang beziggehouden hebben met het stelen van fietszadels. Pas afgelopen maand kwam de lokale politie van Osaka hem op het spoor nadat op beveiligingscamera’s te zien was hoe hij twee fietszadels stal in een fietsenstalling nabij een treinstation in Higashiosaka, nabij Osaka.

De dief verklaarde dat hij begonnen was met fietszadels stelen “als ontspanning tegen de stress op zijn werk”. Toen het verzamelen van de verschillende zadels best leuk bleek te zijn, werd het een hobby. De Japanner zou er zelfs een opslagruimte op na houden waar zo’n 6.000 exemplaren verzameld lagen.