Turkije pakt journalisten van Russische website op

De Turkse politie heeft zondag verschillende journalisten van het Russische persagentschap Sputnik opgepakt, onder wie de hoofdredacteur van de website, Mahir Boztepe. De arrestatie gebeurde na de publicatie van een verhaal waaruit moest blijken dat de Turkse provincie Hatay zou zijn gestolen van Syrië.

De aanhoudingen komen er op een moment dat de spanningen tussen Turkije en Rusland oplopen. Turkije is deze week een vergeldingsoperatie gestart tegen het Syrische leger in de provincie Idlib, terwijl Rusland het regime van de Syrische president Bashar al-Assad steunt.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken stelde in een communiqué dat de aanhouding van de Sputnik-journalisten “een zware schending is van hun rechten”. Het ministerie drong bij de Turken aan om hun veiligheid te garanderen.

Boztepe is uiteindelijk “vrijgelaten na te zijn verhoord op het hoofdkwartier van de politie in Istanboel”, aldus Sputnik in een persbericht. De invrijheidstelling komt na een telefonisch onderhoud tussen de Russische en Turkse ministers van Buitenlandse Zaken, aldus het Kremlin.

De drie andere opgepakte medewerkers, twee journalisten en een vertaler, zijn ook na verhoor vrijgelaten.