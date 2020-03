Luchthaven Charleroi neemt extra maatregelen na doorreis besmette Luxemburger

De luchthaven van Charleroi activeert “fase drie van het epidemiologische gezondheidsplan”, nadat is vernomen dat de eerste Luxemburgse patiënt die besmet is met het coronavirus de Waalse luchthaven is gepasseerd. Dat laat Brussels South Charleroi Airport zondag weten.

De luchthaven heeft contact met de Luxemburgse autoriteiten om “snel de routes en mogelijke contacten van de betrokken reiziger te achterhalen”. In overleg met de Waalse minister van Luchthavens Jean-Luc Crucke werd fase drie van het epidemiologische gezondheidsplan opgestart. De luchthaven opent een crisiscentrum en roept een waakzaamheidscommissie bijeen. Ook zal de handel en wandel van de betrokken passagier worden nagetrokken “om eventuele besmette zones te definiëren en ze te behandelen”. Daarnaast wordt nagegaan welke mensen mogelijk in contact zijn gekomen met de passagier. Het personeel en de reizigers worden ingelicht over de situatie.

De luchthaven wacht voorts op instructies “van de bevoegde autoriteiten met betrekking tot de mogelijke inzet van andere maatregelen op nationaal niveau”. Brussels South Charleroi Airport vraagt “ook logistieke ondersteuning om de maatregelen van de FOD Volksgezondheid te implementeren”.

Woordvoerder Vincent Grassa van de luchthaven stipte aan dat de Luxemburger op het moment van zijn doortocht in Charleroi nog geen symptomen vertoonde. “Het was dus onmogelijk om de diagnose te stellen aangezien de symptomen zich pas ontwikkeld hebben na zijn terugkeer in Luxemburg. Het bewijst de inefficiëntie van temperatuurcontroles”, aldus Grassa. Bovendien zouden die controles dan net zo goed aan de stations en de landsgrenzen moeten plaatsvinden, voegde hij toe. “We hebben de hygiënische maatregelen op de luchthaven versterkt. Onze medewerkers worden gesensibiliseerd over goede hygiënische praktijken.”

Momenteel worden er geen vluchten geannuleerd vanop Charleroi.