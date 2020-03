Zoon vindt moeder dood in woning, parket spreekt van verdacht overlijden

Gent - Een zoon heeft zondagnamiddag zijn eigen moeder dood teruggevonden in haar woning in de Meiklokjeslaan in Sint-Denijs-Westrem, een deelgemeente van Gent.

Een zoon heeft zondagmiddag een vreselijke ontdekking gedaan. Hij vond zijn moeder levenloos terug in haar woning in de Meiklokjeslaan in Sint-Denijs-Westrem. Waaraan de vrouw, geboren in 1960, overleden is, is nog niet duidelijk.

Het parket van Oost-Vlaanderen spreekt van een verdacht overlijden. Het laat een uitwendige schouwing en een toxicologisch onderzoek uitvoeren om de doodsoorzaak te bepalen. De woning werd verzegeld.