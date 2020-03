De Bruyne en Manchester City pakken derde League Cup op rij

Kevin De Bruyne heeft zondag met Manchester City de League Cup binnengehaald. In het Wembley Stadium in Londen versloeg City het Aston Villa van Björn Engels met 2-1.

De Citizens verschenen zonder De Bruyne aan de aftrap en leken hem niet te missen. Sergio Aguero zette de 1-0 na 20 minuten op het bord op assist van het jonge Engelse talent Phil Foden.

FIRST BLOOD | Kun Aguëro rondt een fantastische aanval van Manchester City mooi af! ??????#AVLMCI #CarabaoCupFinal

Tien minuten later liep City uit tot 2-0 toen Rodri een hoekschop in doel verlengde. Nog voor de ploegen de rust ingingen kon ex-Genkspits Mbwana Samata zijn team in de wedstrijd houden met een staalharde kopbal op voorzet van Anwar El-Ghazi (41.).

Aston Villa slaagde er niet echt in om de regerende Engelse landskampioen nog te bedreigen. Het was de ploeg uit Manchester die de wedstrijd controleerde en nog kansen kreeg op een volgende treffer. De Bruyne viel in na 58 minuten. Engels stond heel de wedstrijd in de ploeg bij Aston Villa.