Evenveel voedsel, minder verpakkingen: met dank aan enkele slimme ingrepen die u mogelijk niet eens had opgemerkt

Het volume aan verkochte voedingsproducten in ons land is tussen 2004 en 2018 met een derde gestegen, en toch is de hoeveelheid verpakkingen in die periode stabiel gebleven. Met dank aan enkele slimme ingrepen, die u mogelijk niet eens had opgemerkt. Of had u wel gezien dat uw zak chips een centimeter kleiner is?