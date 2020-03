Veertien maanden lang bleef de moord op Leopoldine een raadsel, tot doodsbange cafébaas naar de politie ging: “Ik weet wie die vrouw heeft vermoord”

Duffel -

Aanvankelijk leek het alsof de moord op Leopoldine De Decker in 2013 door toevallige inbrekers was gepleegd, en nooit zou opgelost raken. Tot meer dan een jaar later de 21-jarige, doodsbange cafébaas Pieter Vermeersch bij de politie aanklopte, en er veel meer aan de hand bleek. Vanaf vandaag staan vijf mannen terecht voor de roofmoord op de Antwerpse schippersweduwe: drie Vlaamse cafébazen, en twee huurlingen die de moord gepleegd zouden hebben.