Reuzen op het marktplein en een spandoek op het dak. Dankzij acties van het gemeentebestuur en de inwoners kwam Kuurne dit keer wél in beeld tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne. “Volgend jaar pakken we nog grootser uit”, zegt de burgemeester.

Dat Kuurne vorig jaar niet in beeld was gekomen tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne, vonden de inwoners absoluut niet kunnen. Dat was te horen zondagvoormiddag aan de startplaats. “Kuurne-Brussel-Kuurne ...