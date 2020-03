Inwoners Lesbos steken nog onbewoond opvangcentrum voor migranten in brand

Inwoners van het Griekse eiland Lesbos hebben zondagavond een nog onbewoond opvangcentrum voor migranten in brand gestoken, dicht bij het strand Skala Sykamineas. Dat heeft een fotograaf van het Franse persagentschap AFP vastgesteld.

Het centrum is eind januari gesloten en was beheerd door het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR. Ongeveer 150 inwoners verzamelden zich rond het centrum na de aankomst van nieuwe migranten op het strand Skala Sykamineas. De bewoners vreesden dat het centrum zou heropenen en staken het gedeetelijk in brand.

Volgens de fotograaf zaten ongeveer 70 asielzoekers nog steeds op het strand bij het begin van de avond.

Minstens 500 migranten kwamen zondag aan op verschillende punten van het eiland. Sommige inwoners verhinderden dat een vijftigtal migranten ontscheepte uit hun bootje. Ze riepen hen ook toe terug te keren naar Turkije.