Bpost stuurt foto’s van je brieven die onderweg zijn

Bpost overweegt een dienst te lanceren waarbij u vooraf op uw smartphone ziet wat er in de brievenbus zal belanden. De dienst zou worden toegevoegd aan de app ‘Mijn Post’ maar wordt op dit moment nog getest bij enkele gebruikers.

Geef toe, het klinkt wat bizar. Wie gaat nu elke dag op voorhand op zijn smartphone kijken welke brieven er straks in zijn of haar brievenbus zullen vallen? En toch test Bpost bij een beperkt publiek momenteel een extra dienst in zijn app ‘Mijn Post’. De testgebruiker krijgt er regelmatig een foto van één of meerdere brieven die naar hem of haar onderweg zijn.

Technisch gezien is dat voor Bpost een koud kunstje. Alle 7 miljoen gewone brieven worden nu al automatisch gesorteerd op basis van een foto van het adres op de enveloppen. Die foto verzenden, vergt in principe niet al te veel moeite.

“De meeste gebruikers vinden de extra dienst ook leuk”, zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck. Ook al komen ze daarmee eigenlijk niet veel te weten. Alleen de naam van de afzender. Om de brief te kunnen lezen, moeten ze nog altijd wachten tot die effectief in de bus valt. En als dat bijvoorbeeld facturen zijn, zitten waarschijnlijk weinig mensen daarop te wachten.

Advertenties

De echte meerwaarde van de nieuwe Bpost-dienst ligt wellicht elders. Bij het aantrekken of behouden van adverteerders voor Bpost bijvoorbeeld. Want in diezelfde test mocht “een grote retailer” op voorhand ook een foto verzenden van een reclamefolder. Daarop kon het testpubliek wél doorklikken, zodat ze diezelfde folder online meteen konden bekijken.

Pas later zal Bpost beslissen of en hoe de dienst mogelijk wordt uitgebreid naar alle particuliere klanten.