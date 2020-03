Abortuswet maakt formatie nóg wat moeilijker

Nu de Raad van State groen licht geeft voor de versoepeling van de abortuswet, kan het parlement zich weer over deze netelige kwestie buigen. CD&V blijft herhalen dat dit voer is voor de regeringsonderhandelingen. Maar de paarsgroene indieners zijn niet van plan om te buigen. “Het is in ons land net de traditie dat het parlement zich over ethische kwesties buigt, niet de regering.”