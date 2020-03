Onenigheid over aanpak coronacrisis: “Als we richtlijnen overheid hadden gevolgd, hadden we nieuwe patiënt niet gevonden”

Antwerpen -

Hoestend, grieperig en met keelpijn stapte een vrouw samen met haar man zaterdagavond het Antwerpse universitair ziekenhuis (UZA) binnen. Het verdict na twee positieve testen: Covid-19, zeg maar het coronavirus. Na een West-Vlaamse man die in China verbleef, is de Antwerpse moeder de tweede landgenote die besmet raakt. “Als we de strikte richtlijnen van de overheid hadden gevolgd, had het UZA de tweede patiënt niet gevonden”, zegt professor Herman Goossens, die pleit voor meer en breder testen.