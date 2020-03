Tiener Vinicius beslist Clásico, sterke Thibaut Courtois houdt de nul tegen Messi

Real Madrid heeft de Clásico tegen FC Barcelona gewonnen. Los Galacticos rekenden op enkele uitstekende saves van Thibaut Courtois, een afgeweken doelpunt van Vinicius en een laat doelpunt van Mariano Diaz.

Hoog bezoek tijdens de Clasico: voor het eerst sinds zijn vertrek bij Real Madrid woonde Cristiano Ronaldo nog eens een wedstrijd bij.

Barcelona kreeg de eerste kans toen Jordi Alba Antoine Griezmann vond aan het penaltypunt, maar de bal vloog over. Na een halfuur kwam pas het eerste schot op doel: Messi trapte recht op Thibaut Courtois. De Limburger hield even later Arthur van een goal in de omschakeling door goed uit te komen. Het stiftertje geraakte niet voorbij ‘El Muro’. Even later was Courtois weer belangrijk: hij redde een hard schot van Messi.

Wereldsave Ter Stegen

Aan de overkant van het veld stond ook een fantastische doelman. Marc-André Ter Stegen slaagde erin om een schot van Vazquez net onder de lat toch nog uit doel te zweven.

Ook Isco probeerde Barça te verschalken, maar dit keer stond Gerard Pique paraat op de lijn. Even later was het dan toch de verdediger die de doelman verschalkte. Vinicius haalde de achterlijn, wilde naar de verste hoek mikken maar het been van Pique liet Ter Stegen kansloos in de korte hoek. Vinicius werd, met een gelukje, de jongste doelpuntenmaker in de geschiedenis van de Spaanse klassieker. Met 19 jaar en 233 dagen is hij jonger dan wie anders dan… Lionel Messi.

Barça zette de turbo aan, Martin Braitwaithe kreeg al snel een enorme kans. Frenkie de Jong vond plots Messi in de omschakeling. De Argentijn miste een bijzonder zeldzame keer zijn aanname, waardoor de kans voorbij was. Het Santiago Bernabeu-stadion vierde de actie alsof het een goal van Real betrof.

Ter Stegen hield de bezoekers andermaal recht na een nieuwe kwieke actie van Vinicius. De rest van de blaugrana waren echter niet op het niveau van hun doelman. In de slot van de partij kreeg Mariano Diaz zijn eerste minuten van het seizoen. De aanvaller gleed uit toen hij voor Ter Stegen kwam, maar trapte daardoor de bal in de grond en met een hobbel voorbij de doelman.

Real speelde de partij uit en pakt door de driepunter de leiding in La Liga met één puntje voorsprong.