Schrikkeltweeling en derde schrikkelkindje geboren in de Kempen: “Zo blijven ze lang jong, hé”

Maar eens om de vier jaar worden er in de moederhuizen kindjes geboren op 29 februari, een unicum voor zowel het personeel, de ouders, als voor de pasgeboren baby zelf. In Geel en Mol bleven geboortes op schrikkeldag uit, maar in Turnhout werden er drie baby’s geboren, onder wie zelfs een tweeling. “Extra speciaal.”